[VÍDEO] Suspeito de dirigir sob efeito de cocaína é detido em VR

Volta Redonda – Um homem de 50 anos foi detido na tarde desse domingo (06), no bairro Niterói, em Volta Redonda, suspeito de dirigir sob efeito de cocaína. Agentes da Operação Segurança Presente abordaram o motorista após flagrarem-no conduzindo seu veículo de maneira inadequada de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Os policiais identificaram marcas de uso de cocaína, tanto pelo suspeito possuir resíduo de pó branco em suas narinas, como por terem encontrado quatro pinos do entorpecente no interior do seu veículo.

O motorista foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi comprovado que estaria sob efeito do psicoativo, sendo detido no local e tendo seu veículo apreendido. Ele foi encaminhado a 93ª DP e liberado após sua mãe pagar a fiança no local.