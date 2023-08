Visconde de Mauá: PM apreende drogas e motocicleta após fuga de suspeito

Visconde de Mauá – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, nesta terça-feira (14), uma quantidade ainda não contabilizada de drogas e uma motocicleta utilizada na fuga de um criminoso no Lote 10. De acordo com os agentes, o homem teria abandonado o veículo ao cair durante a fuga e entrado em uma área de mata.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito tentou fugir assim que percebeu a viatura da equipe em patrulhamento. Após buscas no local, os policiais localizaram uma sacola com drogas.

Os entorpecentes e a motocicleta foram levados para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.