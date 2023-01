Vítima de acidente de moto em Volta Redonda é identificada - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 17:00 horas

Volta Redonda – Foi identificado como Washington Gomes de Almeida Alves o homem que morreu em um acidente de moto no início da manhã desta quinta-feira (26), na Rua Chico Mendes, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, o SAMU constatou a morte de Washington no local do acidente, o corpo foi levado por peritos para o IML de Volta Redonda. A vítima não estava com seus documentos quando foi encontrada e foi identificada por familiares mais tarde.