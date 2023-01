Vítima de homicídio na Água Limpa é enterrada em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 18:33 horas

Volta Redonda – Foi enterrado na tarde desta quarta-feira (25), no Cemitério Municipal do Retiro, o corpo de Marcelo Gonçalves dos Santos, de 22 anos. Ele foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (24), no bairro Água Limpa.

O crime aconteceu na Rua Rio Amazonas, em frente a uma pizzaria. Ele foi atingido por tiros na cabeça e morreu no local.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Até a publicação desta nota, ninguém havia sido preso.