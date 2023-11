VR: Adolescente é baleado na perna após troca de tiros com a PM

Volta Redonda – Um adolescente, de 14 anos, foi baleado na perna durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (3), em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Santo Agostinho.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento no Morro da Mineira, quando avistaram suspeitos traficando no local. Segundo informações, os policiais tentaram realizar uma abordagem, mas foram atacados com tiros e revidaram. O adolescente acabou atingido por um disparo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o Hospital São João Batista, sem risco de vida.

Com ele foram apreendidos uma pistola, 17 munições e drogas.