VR: Ator de Cidade de Deus é autuado por desacato e resistência

Volta Redonda – O ator do filme Cidade de Deus, Rubens Sabino, foi detido por policiais militares, na tarde de quinta-feira (16), em frente a um shopping na Vila Santa Cecília. O vídeo que mostra a abordagem viralizou nas redes sociais e causou indignação. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, o homem – que teria ameaçado um ambulante – teria resistido à aproximação feita pelos agentes após a denúncia de ameaça.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, Rubens, de 39 anos, teria ameaçado um vendedor de doces, de 29, porque estava irritado com o rapaz por este estar, supostamente, olhando para seu rosto. Aos policiais, Rubens confirmou ter dito que estava armado com faca, embora não estivesse – durante a revista pessoal, nada foi encontrado.

Em depoimento, ele também teria dito que gritou porque achou que seria preso e foi a forma que encontrou de pedir socorro. No vídeo, Rubens grita que não havia feito nada e tinha acabado de comprar um livro sobre segurança pública.

Ele foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por ameaça, resistência, desobediência e desacato. O ambulante supostamente ameaçado não quis representar criminalmente contra o ator, que foi liberado após assinar um termo circunstanciado.

Cidade de Deus

Rubens Sabino ficou conhecido nacionalmente por seu personagem ‘Neguinho’, no premiado filme ‘Cidade de Deus’, de Fernando Meirelles e Kátia Lund. É ele o ator que faz parte de uma das cenas mais icônicas do cinema brasileiro ao dizer ao protagonista, de arma em punho: “P****, Dadinho, como é que tu chega assim na boca, meu amigo?”. Ao que Dadinho, vivido pelo ator Leandro Firmino, responde: “Dadinho é o c******, meu nome agora é Zé Pequeno, p****!”.

Segundo disse em entrevistas à imprensa, Rubens teria vivido nas ruas desde os oito anos de idade. Quando fez os testes para o filme, ele vivia com outros meninos no bairro da Lapa, na capital fluminense. Em 2003, quase um ano depois do lançamento do filme, foi preso por roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Dependente químico, chegou a ficar três anos internado num centro de recuperação.

Em 2020, Rubens chegou a ser detido em Volta Redonda e conduzido à 93ª DP por supostamente ter desacatado o secretário de Assistência Social à época ao tentar vender paçocas dentro da Secretaria.