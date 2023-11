VR : Carro furtado é recuperado com auxílio do Sistema Integrado de Segurança Pública

Volta Redonda – Na última sexta-feira (24), um Citroën C3 foi recuperado e entregue à proprietária horas depois de ter sido levado por dois homens na Rua Roterdam, no bairro Ponte Alta, em frente ao Colégio Estadual Piauí. O veículo foi encontrado no bairro Minerlândia após uma denúncia feita à Central Única de Atendimento (CAU) – telefone 156.

O veículo havia sido abandonado em frente a uma garagem minutos depois de ter sido furtado. A denúncia feita à CAU informou que o Citroën C3 preto estava há horas estacionado no local, com a chave na ignição e bolsa, cartões de crédito e outros pertences em seu interior.

No primeiro momento, a vítima ligou para o 190 (Polícia Militar) relatando que teve o carro levado por dois homens ao deixar a chave na ignição do veículo para deixar seu cachorro em uma pet shop. Ela foi orientada a ir à 93ª Delegacia de Polícia (93ª DP) para fazer o registro do furto – a partir disso, o caso passou a ser monitorado pelas forças de segurança.

Com base nas características que já haviam sido repassadas pela vítima, o veículo foi recuperado pela polícia e entregue à proprietária. O caso foi registrado na 93ª DP.

“Ninguém melhor do que o próprio morador para conhecer o bairro onde mora. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. O sucesso na localização deste carro se deu justamente pela denúncia, por isso é tão importante que a população confie no nosso trabalho e nos acione quando for necessário. Notou alguma coisa estranha? Ligue para os números de urgência: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil)”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, completando: “A nossa gratidão a esse morador que colaborou de forma significativa para o resultado satisfatório na recuperação do carro e devolução do bem ao cidadão que havia sido lesado”.