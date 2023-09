‘VR em Ordem’ recolhe motos barulhentas e recupera carros roubados em Volta Redonda

Volta Redonda – A operação “VR em Ordem” recolheu ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, durante o mês de agosto, 41 veículos irregulares, sendo 25 automóveis e 16 motocicletas. Entre os atos delituosos estão casos de motos barulhentas e três carros recuperados de roubo/furto, que foram devolvidos aos donos. A operação é realizada em conjunto pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), o Sistema Integrado do Retiro e Aterrado (GMVR e Proeis) e o Segurança Presente.

Os 25 automóveis foram retirados das ruas pelas seguintes irregularidades: veículos em situação de abandono em via pública, causando sensação de insegurança, após denúncias ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); três casos de embriaguez ao volante e condutores encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), no bairro Aterrado; recuperação de três carros com registros de roubo/furto e devolvidos aos donos, além de estacionamento irregular em frente a garagens, também após denúncias ao Ciosp.

As 16 motocicletas que foram encaminhadas ao Depósito Público tiveram problemas como: escapamento adulterado (descarga aberta) em três casos; não possuir placa de identificação; condutor sem possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou com a CNH de categoria diferente, e obstrução de calçada, após denúncia feita ao Ciosp.

“As equipes estão nas ruas diuturnamente no combate ao crime e mantendo a ordem necessária, pois uma cidade limpa é uma cidade segura. Contem sempre com a Ordem Pública e denunciem o que tiver saído da rotina da sua rua, do seu bairro”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.