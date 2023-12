VR: Ônibus da Ordem Pública vai reforçar segurança na abertura do Natal da Cidadania

Volta Redonda – A abertura oficial do “Natal da Cidadania” nesta sexta-feira (8), em Volta Redonda, vai contar com reforço do ônibus da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O veículo, que é dotado de tecnologia de ponta, vai monitorar toda a área do evento, na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília. Uma das atrações será a Casinha do Papai Noel, que será aberta às 18h com a presença do Bom Velhinho.

O veículo funciona como um Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel e ficará estacionado em frente à Praça Brasil, monitorando toda a área do evento com uso de câmeras próprias e também recebendo imagens das câmeras espalhadas naquela região, em tempo real. O objetivo é facilitar e otimizar a ação dos agentes, tornando-as mais rápidas e eficazes.

“O ônibus da Ordem Pública é sempre usado em apoio aos grandes eventos. Todo o nosso planejamento tem o objetivo de garantir o sucesso do evento, bem como a integridade dos presentes na festa. A presença desse veículo faz parte do planejamento da Secretaria de Ordem Pública para o reforço do policiamento nas áreas comerciais neste fim de ano”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, informando que o ônibus ficará estacionado no local ao longo das festas de fim de ano.

Se houver qualquer anormalidade durante o evento, a população deve procurar o agente de segurança mais próximo ou ligar para o 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).