Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 08:01 horas

Pinheiral – A ‘Loja do Artesão’ passa a funcionar na antiga Estação da cidade. A obra foi inaugurada com a presença de diversas autoridades, junto com o prefeito Ednardo Barbosa, e faz parte da programação pelo aniversário de 26 anos da cidade, neste sábado. A Loja do Artesão é um espaço cedido gratuita para a exposição e venda de produtos para turistas e população, contemplando um total de 61 artesãos cadastrados.

Com apoio e incentivo aos artesãos locais, o evento contou com a participação da ‘Orquestra Volante na Cidade’, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e o Governo do Estado, representados por Thaydara Araújo, Superintendente de Artes, e Moana Martins, responsável pela coordenação da banda orquestra ‘Som Mais Eu’, referência no Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME).

O prefeito, Ednardo Barbosa, falou sobre a conquista da reforma da loja e sobre a importância da ação durante o mês de junho.

“Esse mês tem sido muito importante para nós moradores de Pinheiral, um município que tem crescido muito nos últimos anos. Inicialmente, a reforma da Loja do Artesão estava prevista para acontecer junto com a reforma e revitalização da Praça Brasil, mas resolvemos acelerar e incluir o projeto na programação de comemoração aos 26 anos de Pinheiral para que fosse uma forma de homenagear nossos artesãos e a arte da cidade”, afirmou.

Campo

A reforma do campo de futebol e da Sede Social do bairro é uma reivindicação antiga da comunidade e a obra incluiu a aplicação de azulejos, piso, emboço, acabamento de paredes e revitalização de telhado na sede social, enquanto o campo recebeu a instalação de alambrados.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, em dia de jogo, o campo, que atende a todo o bairro, chega a receber mais de 150 pessoas, incluindo jogadores e espectadores, e sua reforma era uma demanda muito solicitada pelos moradores locais.

Ednardo falou sobre as próximas melhorias e o compromisso com a comunidade do bairro Parque Maíra. “Temos o desafio de entregar o ginásio até o fim do ano, já estamos trabalhando com a secretaria de Educação para construir uma quadra dentro do colégio para que tenham atividades diferenciadas do ginásio, essa semana a gente anunciou o asfalto do loteamento novo, além disso, já temos recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Antônio, para a construção de uma creche própria no bairro. Enfrentamos dificuldades que toda gestão tem, mas temos nos esforçado. Buscamos a perfeição para que todos sejam muito bem acolhidos, seja na educação, na saúde e etc. Temos um compromisso com o bairro Parque Maíra e vamos continuar trabalhando. Gostaria que as coisas fossem mais rápidas, que o dinheiro viesse na mesma proporção que as demandas chegam até a gente, mas temos avançado, porque o compromisso que a gente assume fazemos questão de honrar”, disse o prefeito.