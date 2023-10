A pedido de Drable, Furlani acompanha início das obras de contenção na BR-393

Barra Mansa –

O secretário de Governo de Barra Mansa, Luiz Furlani, esteve na BR-393, no bairro Metalúrgico, na manhã desta terça-feira (17), onde O DNIT deu início as obras de contenção de uma encosta as margens da rodovia. No local também estiveram o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o vereador Deco e profissionais da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da empresa responsável pela execução do serviço.

Furlani acompanhou o início da obra a pedido do prefeito Rodrigo Drable que está em Brasília com agenda na Defesa Civil Nacional para liberar recursos para obras de contenção em vários pontos da cidade. Rodrigo se reuniu com o Ministro Waldez Goés e com o Secretário Nacional, André Ceciliano.

O secretário de Governo disse que, após a queda de uma barreira, em março deste ano, ele e o vereador Deco levaram a demanda ao prefeito. “Trabalhamos juntos ao Governo Federal e ao Dnit para que a intervenção fosse realizada e, hoje, graças a Deus, a obra se inicia, gerando tranquilidade para os moradores do local”, declarou.

Peixoto Júnior

Também nesta terça-feira, Furlani acompanhou as obras de cobertura da quadra e do pátio do Colégio Municipal Joaquim Rodrigues Peixoto Junior, no bairro Boa Vista II.

– É um sonho antigo que logo será entregue para toda a comunidade. Fico muito feliz por mais esta conquista em nosso mandato através de muito trabalho e parceria junto ao vereador Deco. Agradeço imensamente ao prefeito Rodrigo Drable por todo o empenho – declarou Furlani.