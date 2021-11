AAP-VR reabre posto de Pinheiral com a presença do prefeito

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 19:00 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, participou na manhã desta segunda-feira, 29, da reinauguração do Posto Avançado Basileu De Sant’ana, da AAP-VR, na Rua José Gomes da Silva Júnior, 135, no Centro. Anteriormente o posto de especialidades médicas funcionava na Avenida Pinheiral, no bairro São Jorge.

Participaram também da cerimônia os secretários de Saúde, Everton Alvim, de Governo, Estanislau Corrêa e de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, além do assessor de gabinete, José Alvarenga, representando o Deputado Federal, delegado Antônio Furtado.

“A reinauguração do Posto Avançado Basileu De Sant’ana da AAP-VR em espaço mais amplo é motivo de alegria uma vez que a associação amplia os seus serviços aqui no município. Agradeço a confiança que o presidente da instituição, Ubirajara Vaz, sempre depositou no município de Pinheiral. Há pouco nós falávamos de uma pessoa muito especial, o Dr. Toninho, que sempre levantou a bandeira da AAP-VR e acreditou que a associação poderia expandir na nossa cidade, principalmente, pelo número de associados e pelo carinho que a cidade sempre teve pela associação. Inclusive, a família do Dr. Toninho enviou uma carta parabenizando a AAP-VR pela reinauguração do posto. Hoje temos aqui um serviço complementar ao nosso que muito contribui com a saúde da população de Pinheiral e nada mais justo do que reforçar esse laço do poder público com esta instituição tão séria e competente, voltada, principalmente, para nossa melhor idade, como Dr. Toninho sempre falava. Que esta parceria continue rendendo bons frutos!”, falou o prefeito em seu discurso.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, reafirmou o compromisso com a população de Pinheiral. “A nossa intenção é ofertar ainda mais serviços para que os associados não tenham que se deslocar até Volta Redonda em busca de especialidades médicas ou fisioterapia, por exemplo. Vamos continuar trabalhando pela contratação de mais médicos e poder proporcionar mais facilidade de acesso e conforto aos moradores de Pinheiral”, adiantou Ubirajara.

O Posto Avançado Basileu De Sant’ana da AAP-VR em Pinheiral oferece atendimento com gastroenterologista, geriatra e neurologista. As consultas podem ser agendas pelo telefone (24) 2102-1909.