Aciap promove debate entre candidatos à prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 19:40 horas

Volta Redonda – A Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) vai promover um debate com os candidatos à Prefeitura Municipal. O objetivo é proporcionar aos candidatos a prefeito a oportunidade de expor suas propostas de governo de forma igualitária e dar oportunidade ao eleitor, que poderá assistir o debate ao vivo pela internet, de conhecê-las e compará-las.

A Aciap-VR tomou essa iniciativa considerando a importância da formação crítica e reflexiva da Sociedade e o papel da entidade no contexto econômico e social do município. Em nota, a associaçao afirmou que, embora seja apartidária, tem como foco contribuir para o desenvolvimento do município em todos os setores. Assim, ainda segundo a nota, “torna-se fundamental sua participação desse momento democrático”.

“Convidamos os diretores a participarem do debate ouvindo e conhecer as propostas que cada candidato irá apresentar nos temas selecionados. Esse é um momento ímpar e nossa participação é fundamental”, diz a nota.

O debate será realizado no Salão Social da Aciap-VR, no dia 05 de novembro de 2020 às 20h30. O DIÁRIO DO VALE vai compartilhar, na sua página no Facebook, a transmissão ao vivo do evento.