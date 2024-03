Acordo Coletivo é protocolado na CSN

Volta Redonda – O Sindicato dos Metalúrgicos protocolou nesta quinta-feira (28), o acordo coletivo da data base 2024/2025, aprovado em assembleia na ultima quarta-feira pelos trabalhadores. Nele, estão as 17 reivindicações dos metalúrgicos, entre elas a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) no valor de R$ 10.000,00, plano de saúde nacional, plano de saúde para todos os trabalhadores da ativa admitidos anterior a agosto de 1992 e que vierem a se aposentar, fim do banco de horas, 5% do lucro EBTIDA a todos os trabalhadores, reajuste salarial de 11% a 22%, entre outras (veja no quadro abaixo).

O Sindicato aguarda apenas a definição da CSN sobre a data da primeira rodada de negociações.

Cerca de 12 mil trabalhadores são afetados com as negociações do acordo coletivo. Em 2023, o atraso nas negociações ocorreu por conta da pauta unificada entre três sindicatos. A CSN não aceitou e o caso se arrastou por mais de três meses. Este ano, a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos optou em colocar a pauta individualizada.

Veja a pauta de reivindicações