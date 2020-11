Ademar Esposti incentiva idosos a irem às urnas

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 16:44 horas

Volta Redonda – Com 74 anos, o candidato a vice prefeito, Ademar Esposti, na coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”, que tem como candidata à prefeita, Dayse Penna, tem incentivado, principalmente, os idosos a irem às urnas no domingo (15/11). De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade tem 58.835 eleitores com 60 anos ou mais, o que corresponde a 26% de quem pode votar na cidade.

“O voto é a oportunidade que as pessoas têm de dizer como querem que a cidade seja governada nos próximos quatro anos. Eu sou idoso e não aguento mais tanto descaso com Volta Redonda, nem com os cabeças brancas, como eu. Foi essa minha indignação que me fez aceitar o convite do deputado federal Delegado Antonio Furtado para ser vice na chapa da Dayse Penna. Temos muita experiência, afinal, fomos nós, os idosos, que ajudamos a construir nossa cidade. Se queremos que as coisas mudem para nós, temos que votar”, afirmou Ademar Esposti.

A partir dos 70 anos, o voto passa ser facultativo, o que deixa para o idoso a decisão de ir às urnas ou não. Quase metade da população considerada idosa, ou seja, 25.449 pessoas não precisam votar este ano em Volta Redonda.

“Se eu fosse olhar a minha idade, não precisaria votar, muito menos concorrer a uma eleição. Mas quero exercer o meu papel como cidadão. Sou um cabeça branco ativo e sei que represento a realidade da maioria dos idosos de Volta Redonda. Quero ser exemplo e incentivar a participação nas urnas, mesmo de quem não precisa votar. Temos o poder de decidir o futuro que queremos para nós e para os nossos netos”, explicou o candidato a vice prefeito de Dayse Penna.

Para que as pessoas com 60 ou mais tenham segurança para votar este ano devido a pandemia, o TSE estabeleceu regras e horário específico para atender os idosos. Das 7h às 10h o horário nas seções serão prioritários para eles. Também será necessário levar a própria caneta, ir de máscara e passar álcool gel nas mãos antes e depois de usar a urna eletrônica. Como a biometria não será usada nestas eleições, será necessário apresentar o título de eleitor e um documento com foto.

“Esse é meu pedido as pessoas mais novas: respeitem o horário de votação estabelecido como prioridade para os idosos. É a melhor forma de dar segurança e evitar a contaminação pelo Covid-19. Tenho certeza que não será problema para a juventude esperar até às 10h para votar. Para você cabeça branca, como eu, o meu recado é o seguinte: não tenha medo de ir votar. Levante cedinho e dê o seu voto. Nossa cidade não aguenta mais e para isso você deve votar Dayse e Ademar. Votar 90”, pediu Ademar Esposti.