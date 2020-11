Ademar Esposti participa de debate com candidatos a prefeito em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 13:00 horas

Volta Redonda – O candidato a vice-prefeito, Ademar Esposti, participou na manhã desta terça-feira, 10, do debate organizado pela Rádio Vibe FM entre candidatos à Prefeitura de Volta Redonda representando Dayse Penna, que está afastada por motivos de saúde. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal da rádio.

Ademar falou sobre políticas públicas para idosos, funcionalismo público e o período pós-pandemia. “Vamos criar um Centro de Atendimento ao Idoso no hospital Santa Margarida, ali será realmente transformado para que os idosos tenham seu espaço. Iremos ainda nos preocupar com transporte e acessibilidade, a dificuldade que os idosos têm de acesso aos ônibus por exemplo. Eu sempre digo que nós construímos Volta Redonda e precisamos ser reconhecidos”, falou o candidato.

Sobre o funcionalismo público, o candidato garantiu que serão pagos os reajustes exigidos por lei e haverá um escalonamento para a aplicação integral do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores. “Teremos um cuidado especial voltado para o servidor público porque nós sabemos que você é quem desempenha os trabalhos que são prestados aos volta redondenses. Por esse motivo, você precisa de tranquilidade e segurança e você vai receber sim o seu salário no fim do mês, isso nós podemos afirmar a você com segurança, o seu salário não será parcelado por nós”, afirmou Esposti

A candidata a prefeita Dayse Penna, que acompanhou de casa o debate devido ao isolamento social por conta de ter contraído a Covid-19 reafirmou o posicionamento da chapa quanto a vacina no pós-pandemia. “Nós adotaremos aquilo que os especialistas disserem ser o melhor para a nossa população. É perceptível que ainda há muita dúvida e dificuldade do entendimento da importância ou não da vacina, mas em nosso país temos instituições sérias e comprometidas, capacitadas a orientar a população quanto a melhor medida a ser tomada”. declarou Dayse