Ademir Melo e Marcelo Cabeleireiro dizem que podem trazer investimentos para Barra Mansa

Barra Mansa – Marcelo Cabeleireiro, candidato a deputado estadual e Ademir Melo, candidato a deputado federal, afirmaram que, se ambos forem eleitos, o município poderá receber R$100 milhões em investimentos. I

sso porque cada ocupante da cadeira federal tem direito a investir R$17,4 milhões em emendas impositivas por ano. No total, são quase R$70 milhões em quatro anos.

Já na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), cada parlamentar terá o direito, a partir de 2023, a investir R$25 milhões em emendas impositivas ao longo do mandato.

É o deputado federal quem indica em qual cidade ele quer investir os recursos e que o Governo Federal é obrigado a aplicar, independente de quem seja o presidente.

No Governo do Estado do Rio também não será diferente. A partir de 2023 os deputados passam também a incluir emendas no Orçamento do Governo Estadual, que será obrigado a executá-las.

“Se eu chegar a Brasília e o Marcelo Cabeleireiro à Alerj, Barra Mansa poderá receber cerca de R$100 milhões em emendas impositivas. Isso mesmo! São investimentos obrigatórios do Governo Federal e do Governo Estadual na cidade”, destacou Ademir Melo.