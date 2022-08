Ademir Melo inicia campanha visitando Aparecida

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 20:22 horas

Devoto da padroeira do Brasil, candidato pediu proteção em sua campanha para chegar a Câmara dos Deputados

Barra Mansa – Candidato a deputado federal pelo Podemos, Ademir Melo iniciou sua campanha nesta quarta-feira, 17, com agradecimentos e pedidos de bênçãos à padroeira do Brasil. Muito devoto, todo ano ele se dirige à Basílica, na cidade paulista de Aparecida, para manifestar sua fé. Antes de ir às ruas, apresentar suas propostas a população fluminense, em especial de Barra Mansa – sua cidade natal – ele entregou a condução dos seus próximos 45 dias à intercessão da matriarca espiritual do país.

“Sempre fui muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, a nossa rainha. Estar envolvido em seu manto de amor e luz neste momento é extremamente importante. Espero começar mais esta jornada sendo acompanhado por ela e tendo abençoados os mais de 40 dias de caminhada pela frente”, disse Ademir.

Além de buscar proteção espiritual, Ademir Melo também explicou como pretende ajudar o governo municipal a avançar ainda mais. Ele lembrou que sua relação de amizade e parceria com o prefeito Rodrigo Drable pode colaborar na busca por recursos, projetos e investimentos para Barra Mansa.

“Quero fazer Barra Mansa avançar mais. Por isso me coloco como candidato a deputado federal para que Barra Mansa possa voltar a ter um deputado federal. A cidade precisa de um representante em Brasília para ajudar o governo do prefeito Rodrigo Drable e trazer novos investimentos”, disse Ademir Melo

Sobre Ademir Melo

Ademir é um apaixonado por Barra Mansa. É a cidade onde nasceu e foi criado, formou família e cursou faculdade de Direito (UBM). Ademir foi vereador por três mandatos, sendo presidente da Câmara por seis vezes. Também foi deputado estadual.

Ademir é servidor Público Municipal. Casado com Cileide Lanes, é pai de Maria Cláudia, Caroline e Yuri. É avô de Guilherme, João, Stela e Aloísio.