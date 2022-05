Ademir Melo lança pré-candidatura a deputado federal

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 15:13 horas

Barra Mansa – Ademir Melo lançou na noite desta segunda-feira, dia 30, sua pré-candidatura a deputado federal pelo Podemos. O evento ocorreu no salão nobre do Clube Municipal, em Barra Mansa, no Sul do Estado do Rio. Entre os convidados, estavam o prefeito Rodrigo Drable, o presidente do Podemos, Patrique Welber, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, vereadores, autoridades e presidentes de Associações de Moradores. O evento marca o retorno de Ademir ao cenário político eleitoral, após 12 anos sem ocupar um cargo eletivo.

Ademir Melo explicou que sua pré-candidatura é uma vontade de várias lideranças que sempre caminharam ao seu lado na vida pública. Além disso, ele ressaltou o apoio da família na decisão de voltar ao cenário eleitoral.

– Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite que marca a minha vida. Quero deixar meu muito obrigado a cada um de vocês que vieram aqui nos prestigiar. Precisamos defender Barra Mansa, lutar pela região Sul Fluminense e garantir recursos para o Estado do Rio. Precisamos de representação efetiva na Câmara dos Deputados e, hoje, estamos dando os primeiros passos. Muito obrigado meus amigos – disse Ademir Melo.

Para o prefeito Rodrigo Drable, a trajetória política de Ademir Melo o credencia para retornar à política eleitoral. “O Ademir é meu amigo há muitos anos e acredito muito no seu potencial para lutar por Barra Mansa”, disse.

Ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Barra Mansa e ex-deputado estadual, Ademir carrega na bagagem o fato de ser um dos poucos políticos da região, e de Barra Mansa, com diálogo e articulação em todas as esferas da política Regional, Estadual e Nacional.

— É por isso que o Ademir Melo é hoje um dos nomes mais fortes para representar o Podemos em Brasília. Por isso, ele é o amigo dos amigos — disse Patrique Welber, presidente do partido.

Para o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, Ademir Melo representa esperança e experiência.

— Barra Mansa precisa de um deputado federal com a capacidade de articulação do Ademir. Assim, estaremos mais perto de Brasília para atrair recursos para nossa cidade junto com o nosso mandato de deputado estadual — destacou.

O ex-presidente da Alerj e ex-deputado estadual Paulo Melo era um dos mais empolgados com a pré-candidatura de Ademir Melo.

O vereador Paulo Sandro, que acaba de ser eleito presidente da Câmara de Barra Mansa para 2023, aposta na força popular de Ademir Melo em seu retorno triunfante na política.

— O Ademir é o meu melhor amigo e meu padrinho. Tudo que sou na vida e na política devo a ele. Ele me ensinou o caminho da verdade, da honestidade, e de ser a mesma pessoa sempre, independente da posição e do cargo que ocupa. Isso se chama amizade, simplicidade e vontade de ajudar as pessoas — disse Paulo.