Ademir Melo participa de caminhada no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de agosto de 2022, 18:08 horas

Candidato a deputado federal quer buscar pelo desenvolvimento da cidade e região em Brasília

Barra Mansa – O candidato a deputado federal Ademir Melo percorreu as ruas do Centro de Barra Mansa, neste sábado (20). Ele também participou do lançamento da candidatura do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. Durante o corpo a corpo com os moradores, Ademir falou sobre suas propostas para o Sul Fluminense e destacou a geração de empregos. A ideia é inserir recursos de emendas para melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento de Barra Mansa.

“Nada supera a energia de estarmos em contato com as pessoas. Somos do povo e trabalhamos para o povo. Como deputado federal vou buscar recursos para a região, mas sem dúvidas, traremos nossas emendas para Barra Mansa, pois nossa cidade precisa desse olhar, pois já está há mais de 10 anos sem uma representação em Brasília”, disse Ademir.

O candidato ainda comentou sobre a chance de ser eleito, já que pela estimativa ele precisa contabilizar aproximadamente 23 mil votos. A experiência de ter sido um dos vereador mais bem votados de Barra Mansa, presidente da Câmara Municipal e deputado estadual no Rio de Janeiro conta a seu favor.

“Não sou melhor que ninguém, mas temos que unificar as nossas forças para ter um representante de Barra Mansa em Brasília. Posso garantir às pessoas que sou quem tem mais chances e o mais preparado para representar nossa querida cidade”, garantiu.

Durante a caminhada, Ademir foi abordado por vários eleitores, que demonstraram carinho pelo ex-vereador e ex-deputado estadual. “É gratificante receber esse apoio. Eu tenho muito carinho pelas pessoas. Eu aprendi com a minha mãe que a gente deve tratar a todos como gostaríamos de ser tratados: com respeito”, concluiu.