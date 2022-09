Ademir Melo quer mais emprego e segurança para a Região Leste

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 18:31 horas

Barra Mansa – O candidato a deputado federal Ademir Melo visitou a Região Leste de Barra Mansa, esta semana. Ele pôde conversar um pouco com os moradores e ouvir suas maiores necessidades. Se eleito, garante que buscará recursos em Brasília para beneficiar a população da localidade.

“A região Leste de Barra Mansa é uma das mais importantes para o futuro da cidade. Precisamos realizar uma grande transformação econômica, social e cultural para que os mais de 40 mil moradores possam se orgulhar de pertencer a nossa cidade”, destacou Ademir.

Em relação à educação e ao mercado de trabalho, o candidato a deputado federal destacou que lutará para implantar um polo de uma Escola Profissionalizante Federal, como o IEF (Instituto Federal) na Região Leste. Com isso, os jovens terão maiores chances de alcançar o primeiro emprego, sem ter que se locomover para estudar.

Uma de suas principais propostas é a de que, se eleito, vai batalhar junto ao governo federal para construir uma grande Estação de Tratamento de Água para abastecer a localidade. “Ao lado do prefeito Rodrigo Drable iremos inserir recursos de emendas impositivas para melhorar a infraestrutura na região”, ressaltou.

Entre as ações estão obras de contenção de encostas em vários bairros, que correm risco de desmoronamento. Também há a proposta de colocar fim aos acidentes e mortes no trecho da antiga BR-393 e na entrada do bairro Nove de Abril com a construção de dois trevos: nas proximidades da Honda Oriental para quem entra e sai do bairro Boa Vista e na entrada principal do bairro Nove de Abril.

“O prefeito Rodrigo Drable precisa de um deputado federal para inserir emendas no Orçamento da União para executar essas obras. Temos que avançar mais na Região Leste”, destacou Ademir Melo.