AgeRio vai oferecer microcrédito em Angra dos Reis

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 17:46 horas

Parceria entre a prefeitura e a agência vai possibilitar linha de crédito para os microempreendedores

Angra dos Reis – Os microempreendedores de Angra dos Reis serão beneficiados com o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado, da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AgeRio. O convênio entre a prefeitura e a agência foi assinado nessa terça-feira (16) e visa à retomada da economia local, por meio da liberação de uma linha de crédito especial.

A cerimônia de assinatura do convênio contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, da deputada estadual, Célia Jordão, do presidente da AgeRio, André Vila Verde e da diretora de Operações da agência, Tatiana Oliver.

– Agradeço a parceria com a AgeRio, que será fundamental para o desenvolvimento da economia do nosso município na retomada das atividades – frisou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, informando que, em breve, os microempreendedores receberão todas as orientações necessárias para solicitar o crédito.

O microcrédito AgeRio financia créditos de R$ 500 até R$ 21 mil, viabilizando investimentos e expansão de negócios por meio de aquisição de máquina, equipamentos e materiais de consumo, reformas e obras e capital de giro. O pagamento poderá ser feito em até 24 meses, com taxa mensal de 0,25%.

– Gostaria de parabenizar o prefeito Fernando Jordão e o Governo do Estado, através da AgeRio, por estarem proporcionando esse programa tão importante para a economia de Angra dos Reis e municípios de todas as regiões do nosso estado – destacou a deputada estadual Célia Jordão.