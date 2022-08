‘Agosto Dourado’ discute aleitamento materno em Barra do Piraí

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 17:37 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Pirai está promovendo ações no Centro Municipal de Saúde da Mulher, no Hospital Maternidade Maria de Nazareth e nas Unidades de Saúde da rede, como forma de descentralizar os serviços disponíveis à população. As comemorações deram início ao “Agosto Dourado”, que debaterá sobre a importância do aleitamento em todas a unidades.

As palestras aconteceram na segunda e terça, 01 e 02 de agosto, em comemoração à semana Mundial do Aleitamento Materno, no Centro Municipal de Saúde. “É importante que as mulheres tenham conhecimento da importância do aleitamento materno”, explica a diretora da Saúde da Mulher, Monique Milward, que está organizando para este mês uma palestra com pediatra e neonatologista sobre o tema. Ainda no Hospital Maria de Nazareth, a equipe da maternidade, com o apoio da secretaria, está dando orientações e tirando dúvidas das mães com relação a amamentação.

Já nas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégia de Saúde da Família (ESFs), durante todo o mês de agosto, as equipes estarão realizando rodas de conversas e palestras com as grávidas em exames pré-natal e as puérperas, para orientar sobre a importância e as técnicas de ajuda com relação as dificuldades no aleitamento.

“Estamos realizando várias atividades com temas relacionado ao aleitamento incluindo a parte odontológica e dúvidas sobre o teste da linguinha, durante o mês de agosto em todas as unidades de saúde para tirar dúvidas e orientar as gestantes e as que já estão amentando seu bebê”, contou a diretora da Atenção Primária, Verônica Massa.

Para o secretário de Saúde, Carlos Renato Moreira, as ações como estas, desenvolvidas em diversas unidades, já é a demonstração de que a descentralização dos serviços de Saúde está em plena implantação. “Estamos, a cada dia, trabalhando para descentralizar cada vez mais os atendimentos e os serviços, como forma de dar mais qualidade e melhor comodidade à população, que poderá procurar atendimento e orientação próximo a sua residência”, comemora o secretário.

O prefeito Mário Esteves – que se tornou pai pela primeira vez recentemente – relembrou a importância da amamentação para o desenvolvimento da criança. “Todas as pessoas devem ficar por dentro da importância do aleitamento para a saúde do bebê e, consequentemente, para o seu crescimento saudável. É o primeiro contato entre a mãe e a criança; um gesto de afeto e atenção”, frisou o chefe do Executivo.