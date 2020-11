Ailton Marques apresenta plano de governo para a reeleição

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 20:01 horas

Porto Real – O prefeito Ailton Marques, candidato à reeleição pelo PDT, que tem como vice na chapa a vereadora Bianca Sampaio (PTB), apresentou em live esta semana, na terça, 03, através de sua página oficial no Facebook, outras seis propostas de seu plano de governo em caso de reeleição. As benfeitorias previstas envolvem as seguintes construções: Parque Fluvial; Ambulatório de Saúde Mental; Estrada Radial Leste; espaço público para atendimento veterinário; Unidade Básica de Saúde no Parque Mariana. Na terça, 27, outras seis propostas foram apresentadas: ampliação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, pavimentação da Rua André Luiz (entre o Centro e o Jardim Real), urbanização completa da Avenida Dom Pedro II, construção do Arco de Bulhões, ampliação da Estação de Tratamento de Água Centro e da Estação de Tratamento de Esgoto.

Ailton Marques destacou os projetos que deseja realizar na área de saúde em caso de reeleição. “A construção do Ambulatório de Saúde Mental possibilitará o aumento da demanda atendida. No local haverá um espaço de socialização e integração social, com tratamentos especializados. Tendo em vista o acesso mais facilitado aos atendimentos em saúde, temos como projeto também uma Unidade Básica de Saúde no Parque Mariana”, contou ele, que ainda disse que planeja construir um espaço público para atendimento veterinário com castração, consultas e farmácia, caso seja reeleito. Ailton falou também sobre propostas para o trânsito. “Através da construção da Estrada Radial Leste, vamos ligar a Avenida Fernando Bernardelli ao Polo Industrial, desviando o trânsito de veículos pesados”, analisou Ailton.

“Uma grande novidade para o turismo e valorização da história e da cultura de Porto Real é que desejamos construir um Parque Fluvial, localizado próximo à Mina Dom Pedro. O projeto contempla: área administrativa; copa, banheiros, acervo (guarda de material expositivo permanente); midiateca; sala de estar e leitura; conexões com a área da Mina de D. Pedro II (passadiço expositivo); área de alimentação/mirante; praças externas de fruição; estacionamento; sala de estar e eventos; sala de exposições, livraria; auditório, quadras poliesportivas, campo; pista de skate; academias de ginástica a céu aberto e com pequenas áreas cobertas atendendo atividades fluviais, canoagem, competições e ciclovias e ainda espaços para restaurantes, áreas e diversas áreas de convivência e de uso coletivo. O Parque Fluvial será muito importante para colocar nosso município na rota do turismo da Região das Agulhas Negras”, salientou.