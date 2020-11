Ailton Marques intensifica caminhadas em Porto Real

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 10:47 horas

Porto Real – Com uma intensa agenda de caminhadas e reuniões, o prefeito Ailton Marques (PDT), segue ao lado da candidata a vice-prefeita, a vereadora Bianca Sampaio (PTB), na disputa pela reeleição. Nesses últimos dias, a dupla caminhou pelos bairros Freitas Soares, Jardim das Acácias, Bulhões, Nova Colônia e Jardim Real.

No sábado, 6, e domingo, 7, quando caminhava pelo Jardim das Acácias, o candidato desmentiu boatos a respeito das unidades habitacionais do bairro e comentou as benfeitorias realizadas. “Ninguém toma casa de ninguém aqui no bairro Jardim das Acácias, é direito adquirido. Muito pelo contrário, nós vamos é lutar para construir mais unidades habitacionais”, contou Ailton, reiterando que em caso de reeleição o bairro terá uma sub-base da Guarda Civil Municipal.

Ontem, segunda-feira, 9, a caminhada foi entre os bairros Nova Colônia e Jardim Real. O primeiro passa por revitalização e reforma geral do complexo esportivo. Já esse mesmo processo no Jardim Real foi concluído nos últimos meses. Ainda no Jardim Real, passaram por reforma e manutenção geral a USF e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). “Estamos multiplicando o número de adeptos da nossa campanha. Estamos fazendo uma campanha limpa, honesta, sem denegrir a imagem de ninguém. Parabéns a vocês, nossos apoiadores”, concluiu Ailton.

Caminhadas

Nesta terça, 10, logo após a live, às 19h, a caminhada acontece no Condomínio Shalom e no Loteamento Veneza. A concentração será na entrada do Shalom.