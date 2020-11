Ailton Marques intensifica campanha em Porto Real

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 08:04 horas

Porto Real – A semana começou movimentada para os candidatos Ailton Marques (PDT) e Bianca Sampaio (PTB) que concorrem à Prefeitura de Porto Real, como prefeito e vice-prefeita, respectivamente. Domingo, 1°, aconteceu mais uma etapa da caminhada no bairro Freitas Soares.

Hoje, terça-feira, dia 03, às 18h, acontece a live na página de Ailton Marques, no Facebook, logo em seguida, às 19h30, será a vez da dupla caminhar com os apoiadores e candidatos a vereador no Condomínio Shalom, localizado próximo à Secretaria de Saúde.

“Estamos buscando a melhor alternativa para promover a qualidade de vida e o bem-estar da população, assegurando propostas que favoreçam esses aspectos. Na live desta terça vamos abordar mais uma parte de nosso plano de governo, enumerando assuntos ligados à saúde, infraestrutura, lazer, assistência social e mobilidade”, contou o candidato à reeleição.