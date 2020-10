Ailton Marques participa de caminhada no bairro Vila Real

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 19:37 horas

Porto Real – Nesta segunda (26), o prefeito Ailton Marques, candidato à reeleição pelo PDT, por meio da Coligação Porto Real Pra Frente (PDT, PTB, PSDB, PRTB, DC, Pc do B, PT), esteve presente no bairro Vila Real. Na oportunidade, foi acompanhado pela candidata a vice, Bianca Sampaio (PTB) e ainda pelos integrantes da Coligação, que concorrem às vagas no Legislativo.

Vários eleitores participaram da caminhada no bairro, que atualmente passa por melhorias na quadra poliesportiva, que recebe reforma total da estrutura, pintura geral, manutenção no telhado e hidráulica, revitalização total no vestiário e da arquibancada, padronização do alambrado com construção de mureta lateral e ainda reformas do quiosque, do coreto, área de recreação e estacionamento. Outras melhorias são os pontos iluminação de LED, que além da área esportiva, também já contemplou todo o bairro.

Um dos planos previstos para o bairro é a interligação do bairro ao Centro, através da Rua Ana Maria Bernardelli, entre outras intervenções que acontecerão por toda a cidade.

“Gostaria de agradecer a todos que não estão medindo esforços nesta campanha, trabalhando incessantemente, sempre visando o bem-estar, a qualidade de vida de toda a população, bem como o crescimento e o desenvolvimento do município”, concluiu Ailton.

Live e Vila Romana

Acontece nesta terça, 27, às 18h, mais uma live na página oficial do candidato, onde são apresentadas as propostas e respondidas as perguntas da população.

Na mesma data, em seguida, às 19h30, também acontece a Caminhada no bairro Vila Romana.