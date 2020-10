Ailton Marques participa de live e de caminhada no bairro Vila Romana

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 19:55 horas

Porto Real – O prefeito Ailton Marques (PDT), candidato à reeleição, realizou nesta terça, 27, mais uma live no Facebook, onde esteve acompanhado pela candidata a vice-prefeita, Bianca Sampaio.

Na mesma data, aconteceu também mais uma manifestação de apoio, a caminhada na Vila Romana.

A ocasião também serviu para Ailton relatar algumas das melhorias propostas pela dupla que concorre a uma vaga no Executivo. Entre as benfeitorias propostas estão a ampliação do Hospital Geral Municipal; a pavimentação intertravada da Rua André Luiz, entre os bairros Centro e Jardim Real; urbanização completa da Avenida Dom Pedro II; urbanização do acesso ao bairro Fátima, onde está localizado o Parque de Exposições, com adequação viária e melhorias no acesso à localidade; construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Arco de Bulhões que desviará o trânsito pesado da Vila Marina e Bulhões.

“Essa semana vai entrar o asfalto na ciclovia que vai do Colinas à Mina Dom Pedro. Essa ciclovia terá mais duas etapas, alcançando o Tecnopolo e ainda a Rodovia Presidente Dutra. Vamos ainda implantar, gradativamente, outras ciclovias nos principais pontos da cidade”, contou Ailton.

Melhorias no Hospital

– Ampliação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis

– Atualização do sistema elétrico com iluminação por lâmpadas de LED.

– Criação de um setor de arquivo digitalizado,

– Melhorias e adequação no setor de descanso dos funcionários, com a criação de um centro de convivência.

– Manutenções nos banheiros, hidráulica e elétrica.

– Modernização de equipamentos.

– Construção de sala de coleta de exames.

Caminhada no Jardim das Acácias

Na quarta, 28, às 9h acontece a caminhada no bairro Jardim das Acácias com saída na Rua 22, próximo a Unidade de Saúde da Família.