Ailton Marques recebe apoio do deputado federal Felipe Laterça

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 18:11 horas

Porto Real – O deputado federal Felipe Laterça declarou apoio ao prefeito de Porto Real e candidato à reeleição Ailton Marques (PDT) durante caminhada do candidato no bairro Fátima nesta quarta (04): “Nós trabalhamos com seriedade, com dignidade. A gente não quer promiscuidade na política. É por isso que nós estamos aqui e estamos apoiando o Ailton. Eu identifico as pessoas que querem trabalhar ao lado do bem”, disse Laterça.

Ailton estava acompanhado da pela candidata à vice-prefeita, Bianca Sampaio (PTB).

Ailton relembrou as benfeitorias realizadas no bairro. “Aqui reformamos o Gustavão (Ginásio Gustavo Pereira), a praça no entorno e também a Escola Patrícia Pineschi. O bairro também recebeu uma Academia Ao Ar Livre e a revitalização do Policlínico. Também aqui bem perto está a Creche Maria de Lourdes Ferreira, que esteve por 15 anos abandonada e condenada e nós reconstruímos. Aqui a gente fez muito e vai fazer muito mais”, considerou o candidato.

Agenda

Nesta sexta, 06, segue a agenda do candidato do PDT no bairro Jardim das Acácias, às 9h, bem na entrada da Avenida B.