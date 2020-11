Alerj aprova lei que cria programa de enfrentamento à crise econômica

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 19:27 horas

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quarta-feira (18), o projeto de lei de autoria do deputado André Ceciliano (PT), que institui o Programa de Enfrentamento da Crise Econômica pela Pandemia do Coronavírus. O objetivo é reduzir a burocracia e as taxas cartoriais, além de estimular o mercado consumidor interno e aumentar a oferta de vagas de emprego. O texto seguirá para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Segundo a proposta, o Poder Executivo deverá promover o diálogo com representantes dos diversos setores econômicos estaduais. Por meio do programa, deverão ser criados mecanismos para o tratamento jurídico diferenciado de micro e pequenas empresas, para a simplificar as obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. O governo do estado também deverá atuar para a diminuição das taxas de serviços cartoriais, em especial àquelas referentes à regulação de micro e pequenas empresas. Esta redução deverá ocorrer através de lei, enviada pelo Executivo à Alerj.

O programa também terá os seguintes objetivos: estímulo à criação de estratégias para fortalecimento do setor varejista; estímulo à criação de vagas para menores aprendizes e redução das desigualdades raciais, geracionais e de gênero no mercado de trabalho. O projeto ainda determina que o governo reduza a burocracia e exigências para regularização de autoescolas. A medida deverá ser regulamentada pelo Executivo através de decretos.

“Devido à grave crise financeira causada pela pandemia da covid-19, torna-se fundamental que o Estado crie um programa de reconstrução da economia, a fim de evitar o encerramento de diversas atividades econômicas. Além disso, é importante frisar que o projeto beneficiará, especialmente, os pequenos empreendedores, os quais são responsáveis pela maior parcela de emprego e renda do Rio”, explicou o presidente da Alerj.

Economia do mar

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro vai se reunir nesta quinta-feira (19/11), às 10h, para discutir o Papel da Economia do Mar na produção do estado. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Fórum. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Economia do Mar pode ser compreendida como a soma das atividades econômicas (industriais, comerciais, de pesquisa científica e tecnológica, governamentais etc.) que têm o ambiente aquático como base ou interesse, juntamente com os ativos econômicos, bens e serviços pertencentes aos respectivos ecossistemas.

O presidente da Comissão de Tributação da Casa, deputado Luiz Paulo (Sem Partido), é um dos convidados para o debate. Ele lembrou que o Rio possui as maiores reservas de óleo e gás do país. De acordo com a OCDE, em 2019, os campos de Lula e Búzios foram responsáveis por 71% da produção nacional. “Esse tema faz parte das discussões que são mantidas constantemente no parlamento fluminense para destravar a nossa economia. Esse tema para o Rio de Janeiro é vital”, afirmou o deputado.