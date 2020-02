Alerj aprova projeto de Tutuca que cria semana do Jovem Empreendedor

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 21:00 horas

Proposta é que a última semana de abril seja dedicada estimular e orientar jovens do Estado do Rio a confiarem nas suas ideias

Sul Fluminense – O Plenário da Alerj aprovou na última quinta-feira (21/2), em primeira discussão, o projeto de lei 1249/2019, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que prevê a inclusão da Semana Estadual do Jovem Empreendedor ao calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro.

— A nossa proposta é que toda a última semana de abril seja dedicada a ações que visem estimular e orientar os jovens do nosso estado a confiarem nas suas ideias e progredirem com seus negócios. O nosso povo é criativo e criar um ambiente favorável a isso é fundamental para que o empreendedorismo ganhe ainda mais importância na roda econômica do estado — destacou Tutuca.

Essa temática foi muito trabalhada pelo deputado Gustavo Tutuca quando ele atuou como secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, sendo responsável pela implementação de um programa pioneiro de incentivo ao empreendedorismo digital, o Startup Rio.

O programa é mirado na inovação digital e no fomento do empreendedorismo no estado, sendo considerado uma das 10 melhores aceleradoras do país em 2019 – a única ligada à um Governo Estadual. No total, 116 startups já foram graduadas, recebendo mais de R$10 milhões em fomento do Governo do Estado.

— Com a aprovação da Semana Estadual do Jovem Empreendedor, vamos trabalhar para que os municípios do interior tenham programações voltadas para apresentar e explicar aos nossos jovens a melhor forma de expandir seu próprio negócio, tornando-o uma fonte de renda — finalizou o deputado.

O projeto volta para ser aprovado em segunda discussão para, depois, ser encaminhado para sanção do governador.