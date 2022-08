Alerj aprova projetos de Gustavo Tutuca voltados para o Turismo

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 12:18 horas

Sul Fluminense – Após deixar a pasta estadual do Turismo para buscar a reeleição, deputado estadual Gustavo Tutuca continua trabalhando pela valorização do setor no estado do Rio de Janeiro. Nesta semana, dois projetos de lei de sua autoria, que beneficiam o segmento, foram aprovados no legislativo estadual.

Na última terça-feira (2/8), ele defendeu, perante seus colegas de plenário, a aprovação do Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Turismo. O documento estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável, participativo e integrado, criando o Sistema Estadual de Turismo e instituindo o Observatório Fluminense do Turismo para nortear as políticas públicas do segmento.

Além disso, o projeto de lei prevê a criação do Fundetur (Fundo de Desenvolvimento Estadual do Turismo), com o objetivo de estimular o financiamento de projetos na área do turismo, com vistas ao desenvolvimento e promoção do setor em todas as regiões fluminenses.

Já na última quinta-feira (4/8), foi a vez do Projeto de Lei Nº 5909-A/2022, que declara patrimônios culturais imateriais do estado do Rio de Janeiro os cursos profissionalizantes de técnico de turismo e de guia de turismo, ambos do Colégio Antônio Prado Júnior.

— O projeto de lei da Política Estadual de Turismo foi iniciado na Secretaria de Turismo, quando ainda estava à frente da pasta, em 2021. O texto foi amplamente debatido no Conselho Estadual de Turismo, com apoio e sugestão dos membros, e será um avanço enorme para o segmento. Já o segundo projeto de lei, trata de dois cursos importantíssimos para a formação profissional na área e é, sem dúvida nenhuma, mais uma vitória para todo o trade turístico do estado — disse Gustavo Tutuca.