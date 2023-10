Alerj debaterá plano de cargos e carreiras dos servidores civis da PM

Rio – A Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta segunda-feira (30) audiência pública para debater o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Civis da Polícia Militar. A reunião acontecerá, às 13h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento fluminense, na Rua da Ajuda, nº 05, com transmissão ao vivo no YouTube Alerj Digital.

A presidente do colegiado, deputada Martha Rocha (PDT), enfatizou a importância da discussão sobre o tema. “A instituição já tem um plano de carreiras, mas apenas voltado aos militares. Os demais funcionários, a maioria empregada na área da saúde, não são incluídos nessas progressões funcionais da carreira. É preciso uma solução urgente”, afirmou a parlamentar.

Foram convidados a participar da audiência o secretário de estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires; o chefe de gabinete do órgão, Renan Gomes de Oliveira; o secretário de estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel; o superintendente do órgão, Carlos Alberto de Oliveira; o subsecretário de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Alexandre Meyohas; e o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Fernando Barbalho.

Lei torna obrigatória a multivacinação de cães

A vacinação múltipla em cães passa a ser obrigatória no Estado do Rio. A determinação é da Lei 10.159/23, de autoria do deputado Giovani Ratinho (SDD), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo desta sexta-feira (27/10).

Esse tipo de vacina múltipla ou polivalente imuniza o pet contra doenças de origem viral e bacteriana. São elas: cinomose, parvovirose, coronavirose, hepatite infecciosa canina, adenovirose, parainfluenza e até alguns tipos de leptospirose. De acordo com o projeto, ela deve ser aplicada ao menos uma vez por ano. O Executivo também está autorizado a promover campanhas educativas objetivando incentivar a vacinação dos animais.

“Ao tratar saúde animal, vacinar significa proteger os pets de doenças graves que podem ter consequências sérias e sequelas. Quanto à saúde pública, ao vacinar estamos protegendo e impedindo que doenças se disseminem, afetando animais e humanos”, explicou Ratinho.

O texto prevê que a Secretaria de Estado de Saúde (SES), através da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (SUPAN), celebre convênios com municípios, entidades públicas e privadas de proteção animal, ficando a cargo da SES toda a assistência técnica e logística. As despesas serão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O Estado deverá regulamentar a matéria através de decretos.