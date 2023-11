Alerj deve convocar Enel e Light para explicarem falta de energia no Estado

Estado do Rio – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) dos Serviços Delegados e das Agências Reguladoras deve realizar, na próxima terça-feira (28), audiência pública em que serão convocados os presidentes das empresas Enel e Light para prestarem esclarecimentos sobre a falta de energia em diversos pontos do estado durante os últimos dias. A medida foi anunciada em plenário pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e decidida em comum acordo durante reunião do Colégio de Líderes da Casa realizada nesta terça-feira (21).

Presidente da CPI, o deputado Rodrigo Amorim (PTB) explicou que a comissão deve se reunir nesta quarta-feira (22/11) para deliberar, em regime de urgência, a convocação dos dirigentes das empresas. “Considerando a gravidade do fornecimento de energia tanto na capital quanto no interior, com clientes de ambas as concessionárias sem luz, decidimos convocar essa audiência de forma extraordinária para que eles prestem esclarecimentos à população, e a Alerj possa dar uma resposta efetiva à crise energética no Estado do Rio”, declarou Amorim.

Desde o temporal que atingiu o estado no último sábado (18/11), moradores de diversas cidades relataram falta de luz, problema que se prolongou, em alguns casos, por dois/três dias. “Nós recebemos ligações de diversos parlamentares ao longo do último fim de semana. A falha no fornecimento de energia prejudica o desenvolvimento econômico do estado e afeta a vida das famílias e dos empreendedores”, disse o deputado.