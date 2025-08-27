quarta-feira, 27 agosto 2025
Alerj garante convocação de aprovados no concurso da PM de 2014

Acordo para chamar concursados será assinado no dia 10 de setembro

by arthur

Foto: Rafael Campos

Estado do Rio – O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), anunciou que no próximo dia 10 de setembro será assinado o acordo para o chamamento de concursados de 2014 da Polícia Militar. A medida foi definida depois de um consenso entre a Alerj, o governo estadual e o Ministério Público do Rio (MPRJ).

“O trabalho que vence é o trabalho de todos, em equipe, não de um só. Dia 10 a gente vai estar, mais uma vez, comemorando porque quem precisa comemorar são os aprovados que estão há anos nessa luta”, afirmou Bacellar na sessão plenária desta quarta-feira (27).
Os deputados Rodrigo Amorim (União) e Luiz Paulo (PSD) comemoraram a notícia. Assim como o presidente Bacellar, eles destacaram a importância do trabalho da Alerj, através do procurador Robson Maciel, para que o imbróglio fosse solucionado.
“Os concursados só desejam servir dentro da nossa Polícia Militar e corrigir as graves distorções. Quero agradecer ao nosso procurador Robson Maciel porque ele foi decisivo nesse processo”, disse Luiz Paulo.

