Alerj instala comissão de impeachment contra Witzel nesta quinta-feira

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 09:17 horas

Rio – A comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment do governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, será instalada nesta quinta-feira (18), às 13h, no plenário Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Na reunião, o grupo formado por deputados dos 25 partidos com representação na Casa vai escolher os parlamentares que ocuparão a presidência e relatoria do processo.

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), informou que pretende citar e entregar cópia do processo ao governador apenas depois da instalação da comissão. O prazo de dez sessões para a apresentação de defesa só começará ser contado após o recebimento da citação pelo governador. A comissão terá mais cinco sessões para emitir parecer sobre o afastamento ou não de Witzel, contados a partir do fim do prazo para defesa ou do recebimento da mesma pela comissão.