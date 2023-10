Alerj lança frente parlamentar Brasil-China

Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) lançou nesta terça-feira (17) a Frente Parlamentar Brasil-China, para fomentar ações e projetos entre os dois países, incluindo-se o Rio. A solenidade reuniu parlamentares e representantes do consulado da China e empresas daquele país sediadas em cidades brasileiras. Durante o encontro, os representantes de cada país reafirmaram o compromisso de estreitar as relações, na busca de benefícios mútuos nas áreas de comércio, investimento, economia digital, inovação tecnológica, erradicação da pobreza e prevenção contra epidemia.

A presidente da Frente, deputada Tia Ju (Rep), abriu a reunião lembrando da importância da China como parceiro comercial do Brasil. “Essa integração tem impulsionado o crescimento econômico e a inovação em diversas áreas. Esta Frente será um fórum essencial para a promoção e a cooperação entre os dois países com novas possibilidades de comércio, tecnologia, além de buscar soluções conjuntas para os desafios globais como as mudanças climáticas e a busca pela paz. Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das nossas populações é uma das bases desta iniciativa”, disse a parlamentar.

O cônsul comercial da China no Brasil, Xu Yuansheng, lembrou que a relação entre os países vem se construindo através dos tempos. “Desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Brasil, há quase meio século, o diálogo entre os dois países se tornou mais maduro e estável e sua influência global e estratégica tem aumentado, o que promoveu o desenvolvimento e a prosperidade de ambos os países e deu exemplo para trabalhar com igualdade e benefícios mútuos, trazendo ainda contribuições importantes para a paz e o desenvolvimento global”, disse o diplomata.

Já o presidente da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e do Conselho Empresarial China-Brasil, Huang Yehua pontuou as possibilidades de crescimento da cooperação entre os dois países. “Tenho grande honra em estar aqui para testemunhar a criação da Frente Parlamentar Brasil e China. Sendo ambos membros dos Brics, os dois países possuem uma cooperação com grande potencial em diversas áreas como, por exemplo, o desenvolvimento em petróleo e gás. Desde o início deste ano as relações sino-brasileiras têm se estreitado, marcada por visitas estaduais amigáveis frequentes e pelos diálogos empresariais cada vez mais prestativos. Esta cooperação já entrou em nova fase e o Comitê Empresarial China-Brasil desempenhará um papel ainda mais relevante no futuro”, ressaltou o empresário.

Adair Roberto Carneiro, presidente da Câmara do Comércio Exterior do Rio de Janeiro, também enalteceu a parceria com os chineses. “A China é nosso maior parceiro. A amizade entre as autoridades e empresários chineses impressiona pela simplicidade, objetividade e realização do que nós pretendemos como metas para nossas nações”, disse.

Para Henrique Couto da Nóbrega, presidente da Associação de Amizade Sino-brasileira, a parceria será essencial diante da atual realidade fiscal do Estado. “Eu falo da importância de uma Frente Parlamentar Brasil-China para o Rio, especialmente considerando o contexto atual de recuperação fiscal em que o Estado se encontra. O Rio de Janeiro é uma das unidades federativas mais emblemáticas do país, conhecida por suas belezas naturais, riqueza cultural e diversidade econômica, No entanto, os desafios fiscais são notórios e merecem enfrentamento. É fundamental, neste momento, reconhecer a relevância e estabelecer essa Frente, voltada para fortalecer as relações entre o Rio de Janeiro e a República Popular da China que é uma das maiores economias do mundo, uma potência global e um parceiro estratégico para o Brasil”, opinou.