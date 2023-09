Alerj lança frente parlamentar do Complexo Econômico Industrial da Saúde

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai lançar, nesta quinta-feira (28), a Frente Parlamentar do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O novo colegiado pretende discutir as oportunidades e o desenvolvimento econômico gerado pelo setor.

O evento será realizado na sala 1809 do Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento.A coordenadora da Frente, deputada Célia Jordão (PL), ressaltou que o bom funcionamento do sistema de saúde tem impacto não somente na qualidade de vida das pessoas, mas na geração de emprego e renda.

“A saúde tem potencial para ser um dos principais indutores do desenvolvimento econômico do estado e do país. E de nada vale ter potencial, sem planejamento e integração dos seus setores e dos entes federativos. Na Frente, iremos discutir meios de resolver esse e outros gargalos e propor políticas públicas, de forma que o Rio de Janeiro se torne o protagonista desse processo”, afirmou a parlamentar.

Além da deputada Célia Jordão, coordenadora da Frente, fazem parte do colegiado o deputado Tande Vieira (PP), que preside a Comissão de Saúde da Alerj e atuará como vice-coordenador; a deputada Elika Takimoto (PT), eleita secretária-geral; e os deputados Martha Rocha (PDT) e Anderson Moraes (PL), que atuarão como membros efetivos.