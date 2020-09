Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 21:21 horas

Rio – A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) concluiu nesta quarta-feira, dia 23, a votação que definiu pela continuidade do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. O prosseguimento do processo foi aprovado por unanimidade, com 69 votos a favor e nenhum contra. O único parlamentar que não votou está afastado da Casa por Covid-19.