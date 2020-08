Alerj promove palestras online sobre campanha eleitoral municipal de 2020

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 08:54 horas

Rio de Janeiro – A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Elerj) realiza, a partir desta quarta-feira (05/08), às 10h, uma série de palestras online com foco na campanha eleitoral municipal de 2020. O objetivo é oferecer conteúdo que possibilite visão crítica sobre o processo eleitoral e formação prática para quem tem interesse em participar do pleito. As lives serão transmitidas pelas redes sociais da Elerj e, portanto, acessíveis ao público em geral.

“Criamos uma programação voltada para quem pretende disputar as eleições deste ano. Os conteúdos são amplos e podem ajudar, inclusive, o eleitor a tomar uma decisão mais racional sobre em quem votar”, explicou Rosemery Borges, subdiretora-geral da Elerj.

“Comunicação eleitoral, opinião pública e eleição” é o tema da primeira palestra, ministrada pelo professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcelo Serpa. Ele vai falar sobre arte de mobilizar a opinião pública na era da Internet, a comunicação com o eleitor no pós-covid-19 e a retomada do “novo normal”. São dicas fundamentais para uma campanha neste momento de isolamento social.

No dia 12/08, será a vez do assessor legislativo Carlos Frederico dos Santos explicar os fundamentos dos três poderes e suas funções, a repartição constitucional de competências e suas implicações no cotidiano do cidadão e do político.

A jornalista, master coach e consultora política Fernanda Galvão participa da série no dia 20/08, abordando a organização da agenda e a estruturação dos compromissos, como estabelecer hierarquia dos eventos e montar uma agenda de campanha eficiente.

A programação se encerra no dia 26/08 com Gustavo Montez, especialista em contabilidade eleitoral, que detalha o que a lei exige sobre arrecadação, gastos, contas bancárias, documentação e relatórios e entregas durante as campanhas.

Confira

Dia 5, das 10h às 11h30

“Comunicação eleitoral, opinião pública e eleição”.

Professor Marcelo Serpa, PhD pela UFRJ

Dia 12, das 10h às 11h

“O papel constitucional do vereador”.

Carlos Frederico dos Santos, assessor legislativo.

Dia 20, das 10h às 11h

“Gestão do tempo em campanhas eleitorais”.

Fernanda Galvão, jornalista, master coach e consultora política.

Dia 26, das 10h às 12h

“Prestação de contas – eleições 2020”.

Gustavo Montez, especialista em contabilidade eleitoral.