Alerj propõe que estado de calamidade pública seja mantido até setembro

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 10:22 horas

Rio de Janeiro – O estado de calamidade pública poderá ser prorrogado até 1 de setembro deste ano e, caso seja necessário, será renovado através de novo decreto a ser ratificado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). A proposta foi aprovada pelos deputados estaduais, em discussão única, ao projeto de lei 2.051/2020, do Poder Executivo, que ratificou o estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), decretado pelo Poder Executivo no dia 16 de março.

A norma será encaminhada ao governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. O reconhecimento do estado de calamidade permite que o Executivo descumpra artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando mais flexibilidade ao orçamento em tempos de crise. O governo, no entanto, deverá publicar na internet todos os gastos emergenciais com compra de produtos e contratação de serviços nesse período. A medida também determina que os concursos públicos terão seus prazos de contagem paralisados até o fim da calamidade.

A medida ainda prevê a formação de uma comissão na Alerj composta por 5 deputados permanentes e 5 deputados suplentes. O objetivo do grupo será acompanhar a situação fiscal e orçamentária em relação à atuação de combate a prevenção à Covid-19. Essa comissão poderá se reunir através de plataformas digitais, devendo mensalmente se reunir com os secretários de Estado de Saúde e de Fazenda. A cada dois meses, o grupo deverá realizar uma audiência publicar e publicar um relatório com as principais informações.