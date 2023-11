Alerj realiza Audiência Pública para debater obras na Via Dutra

Estado – Na próxima segunda-feira (27), às 14h, em Barra Mansa, será realizada uma Audiência Pública com o tema: “Planejamento para o acesso aos municípios da Região Sul Fluminense, no decorrer das obras a serem realizadas na Via Dutra, evitando impactos econômicos e pessoais aos munícipes da Região.”

O deputado Tande Vieira destaca que o objetivo é debater sobre o planejamento para amenizar futuros transtornos. “Somente com planejamento e a colaboração de todos os envolvidos e diretamente impactados por essas obras, conseguiremos buscar soluções e alternativas para minimizar os transtornos para a população e, também, para os negócios da região Sul Fluminense. A gente tem praticamente um ano para se organizar, para tentar viabilizar caminhos alternativos pra os próximos anos”.

A audiência vai contar com a presença do deputado Tande Vieira e prefeitos da região.

Serviço

Data: 27 de novembro de 2023

Horário: 14horas

Local: Auditório do SEST/SENAT

Rua João Brabo S/N – Barra Mansa/RJ