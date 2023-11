Alerj realiza audiência pública para discutir os impactos das obras realizadas na Via Dutra nos próximos anos

Barra Mansa – Nesta segunda-feira (27), foi realizada uma audiência pública, solicitada pelo deputado estadual Tande Vieira, para falar sobre alternativas para minimizar impactos negativos gerados pelas obras na Via Dutra, no Sest Senat, em Barra Mansa. A reunião contou com a presença de autoridades do sul Fluminense, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade civil, da ADR Sul Fluminense e da CCR RioSP.

Durante o encontro, foi apresentado um resumo das melhorias que serão implementadas pela CCR. Em 2025 vão iniciar as obras no trecho Sul Fluminense, começando por Itatiaia e Resende, com a implantação de viadutos, passarelas e novas faixas. No primeiro semestre de 2024 terá início a obra de duplicação da Serra das Araras. Vão ser quatro faixas em cada sentido e a velocidade será aumentada para 80km/h. A pista de subida deve ser finalizada em 2028 e em 2029, a de descida.

O deputado Tande Vieira destaca que o objetivo é se antecipar aos impactos que serão ocasionados pelas obras. “A concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra tem o compromisso de fazer nos próximos anos uma série de obras importantes para a nossa região. Obras importantes, mas que vão causar muitos transtornos durante a execução. Hoje qualquer operação, como a tapa buraco, gera engarrafamento, e a gente já sabe que essas grandes obras vão causar grandes transtornos. O principal objetivo dessa audiência pública foi encontrar alternativas para minimizar esses impactos na região. A gente tem que pensar antes, e estamos nos antecipando. Saí da audiência muito otimista, e agora vamos focar em dois principais encaminhamentos, como formalizar um grupo de trabalho com prefeitos e DER, além de analisar os projetos com alternativas, como RJ-143 e RJ-155”.