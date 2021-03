Alerj vota hoje projeto do governo que cria ‘superferiado’ no Rio

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 09:32 horas

Rio – A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta ter√ßa-feira (23), o projeto de lei que antecipa os feriados do m√™s que vem para os dias 26 e 31 de mar√ßo e 1¬ļ de abril. A proposta parte do¬†governador em exerc√≠cio, Cl√°udio Castro, com objetivo de diminuir a circula√ß√£o de pessoas nas ruas por causa do avan√ßo dos casos de Covid em todo o estado.

O governador Cl√°udio Castro pediu regime de urg√™ncia na tramita√ß√£o do projeto de lei e, caso ele seja aprovado pela Alerj, poder√° ser sancionado ainda na ter√ßa-feira (23) dependendo das poss√≠veis modifica√ß√Ķes feitas no texto original pelos deputados.