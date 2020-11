Alex Martins agradece por manifestações de apoio e carinho

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 20:10 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, e sua vice, Jussara Ferreira (PDT), partucparam, na manhã desta sexta-feira, 13, der um panfletaço no bairro Aterrado. Nesta reta final da campanha eleitoral as atividades seguem sendo intensificadas, com apoio de filiados e simpatizantes dos partidos que compõem a aliança Pra Fazer Volta Redonda Melhor (PSB/REDE/PDT).

O panfletaço percorreu as principais ruas e avenidas do Aterrado. Alex e Jussara divulgaram as propostas de seu governo. Na sequência, ocorreu mais uma carreata da Onda 40. O evento percorreu os bairros Laranjal, São João, Monte Castelo, Colina, São Geraldo, Centro e Vila Santa Cecília.

– Essas atitudes impulsionaram a nossa campanha o tempo todo. Especialmente nesses últimos dias, vivi momentos de muito aprendizado. Percorri cada canto da cidade e estou muito feliz. Conheci mais pessoas. Pessoas do bem e que querem uma Volta Redonda Melhor, assim como eu e as pessoas que estão me acompanhando, de forma voluntária. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, propositiva e levando esperança para as pessoas – destacou Alex.

Ele acrescentou ainda a responsabilidade de colocar a cidade no caminho do desenvolvimento. “Queremos uma Volta Redonda moderna, mais eficiente pra todas as pessoas e não apenas uma parcela da sociedade. Então, nestas horas que antecedem o pleito eleitoral defina o seu voto pelo 40, para que juntos possamos fazer Volta Redonda muito melhor”.

À tarde, houve novo panfletaço. Desta vez, na Avenida Ministro Amaral Peixoto e na Rua São João. As manifestações de carinho se repetiram.