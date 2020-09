Alex Martins debate desafios para Volta Redonda no pós-pandemia

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 11:20 horas

Deputado federal Miro Teixeira e professora Sônia Rabello, ambos da Rede Sustentabilidade, foram os convidados do evento

Volta Redonda – O pré-candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins (PSB) debateu na noite desta quinta-feira (24), em uma transmissão ao vivo pela rede social, os desafios políticos do município pós-pandemia. O evento teve a participação do deputado federal Miro Teixeira e da professora Sônia Rabello, ambos da Rede Sustentabilidade, e abordou o cenário que envolve a retomada do desenvolvimento social e humano, educação, saúde e mobilidade urbana.

Miro Teixeira, ao comentar sobre a base de aliança entre a Rede Sustentabilidade e o PSB de Volta Redonda, disse ter tido a oportunidade de conhecer a proposta de governo elaborado pelo grupo. “É um programa futurista, que coloca Volta Redonda com outras opções no mercado de trabalho além da produção do aço, atendendo assim a expectativa de muitos jovens e adultos na área da tecnologia e serviços. Acredito que o Alex Martins terá a responsabilidade de imprimir ações que promovam quarenta anos em quatro, nos mais diversos segmentos. Na Câmara dos Deputados, ele terá todo o meu apoio”, destacou.

O parlamentar lembrou ainda sobre a importância do respaldo aos profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. “Na saúde, a pandemia expôs a fala de respeito com médicos, enfermeiros e outros profissionais que atuaram e estão atuando sem condições mínimas de proteção, como EPIs e insumos. Também mostrou os desvios de recursos públicos da saúde, inclusive hoje (ontem), a Assembleia Legislativa do Rio votou a admissibilidade de impeachment do governador Wilson Witzel, acusado pelo MPF de liderar uma organização criminosa dentro do governo, tendo a participação de um ex-prefeito de Volta Redonda que se encontra preso. Diante deste cenário admiro a coragem do Alex Martins que se coloca à disposição do município e apresenta propostas pra fazer Volta Redonda melhor”.

A professora Sônia Rabello destacou que a melhoria do Brasil e do estado do Rio de Janeiro sobre os mais diferentes aspectos tem como fundamento as ações realizadas no município. “Este é o ente da federação responsável diretamente pela Educação Básica, Atenção Primária da Saúde, Mobilidade Urbano, Meio Ambiente, enfim, o planejamento e os cuidados com a cidade. Por isto, o cerne do bem estar tem como um dos pilares a construção das cidades. Assim, nas eleições municipais o cidadão tem a grande responsabilidade de definir os rumos da sua cidade”.

Alex Martins ressaltou que a sua pré-candidatura deseja romper com os vícios políticos instituídos em Volta Redonda. “A proposta é substituir essas mazelas criadas por grupos que se julgam titulares da cidade por ciclos de virtudes, ouvindo a população e os servidores públicos com a devida empatia”.

O pré-candidato afirmou que não se apresenta como o ‘novo’ e declarou: “Procurem saber quem é o Alex Martins, advogado há 18 anos, professor universitário e ex-presidente da OAB-VR, uma das mais importantes Subseções do Estado do Rio, por três mandatos. À frente dessa instituição tive a oportunidade de implantar a OAB Cidadão, rompendo as ações do gabinete e mantendo uma relação direta com as pessoas. Esta experiência quero levar para a prefeitura. Também ao longo de sete meses tivemos o carinho e dedicação para produzir uma proposta de governo, com a participação popular, contemplando a educação em tempo integral, a saúde de qualidade, o respeito aos espaços de mobilidade urbana, a cultura, a juventude, entre outros setores”.

Encerrando a live, Alex Martins disse da sua expectativa de, em breve, esvaziar os leitos dos hospitais e encher de vida as praças públicas e as quadras poliesportivas.