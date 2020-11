Alex Martins destaca ‘pauta verde’ em campanha

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 15:25 horas

Volta Redonda – O desenvolvimento sustentável das cidades ficou ainda mais necessário para o período pós-pandemia. Na opinião do candidato a prefeito de Volta Redonda, Alex Martins (PSB), ações da denominada ‘pauta verde’, interagem com diversos setores públicos, como a educação, a saúde, assistência social, mobilidade urbana, geração de emprego e renda.

—Falar de desenvolvimento sustentável é mais amplo que implementar ações de preservação ambiental. O tema se preocupa com o desenvolvimento econômico, sem comprometer o ambiente, e está associado ao bem estar da população. Para se ter ideia da complexidade, o assunto passa inclusive pela condição de moradores em situação de rua e miserabilidade — destacou.

Dessa forma, a coligação Pra fazer Volta Redonda melhor (PSB/REDE/PDT), em parceria com a opinião pública, traçou uma proposta de governo para o setor, com o objetivo de tornar Volta Redonda referência em desenvolvimento sustentável e humano. A proposição perpassa pelo incentivo à agricultura orgânica, com apoio à certificação e a comercialização dos produtos locais; a criação de parcerias com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), a EMATER (Empresa de Extensão Rural), a EMPRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a FIPERJ (Fundação Instituto da Pesca do Estado), a CEASA (Central de Abastecimento), o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, entre outros, com a finalidade de fomentar à agricultura, a pesca, a empregabilidade e a inclusão social.

Outras metas estão relacionadas ao incentivo e a orientação técnica para formação de grupos ou associações para produção e comercialização de produtos e alternativas de diversificação de culturas; a recuperação ambiental das propriedades rurais; incentivo para a implantação de agroindústrias e a implementação de medidas do plano municipal de recuperação de áreas degradadas, visando à recuperação e estabilização de encostas em vários bairros da cidade como o Retiro, Beatriz Gama e Santa Cruz.

A criação de uma política municipal de recursos hídricos, com a participação dos Conselhos de Meio Ambiente e da Cidade, bem como dos Comitês de Bacia também integra as propostas. “Queremos integrar as ações de proteção aos mananciais e aos cursos d’água, mapeamento as áreas de riscos ambientais e planejando o enfrentamento às situações de emergência de secas na área rural; desenvolver o programa de despoluição de rios e reaproveitamento das águas; recuperação de nascentes; incentivar a geração de recursos financeiros por meio da reciclagem reduzindo o custo da gestão dos resíduos e explorar com intuito de Parque de Lazer e Cultura a área do Vale dos Puris, a ARIE Floresta da Cicuta e REVIS Médio Paraíba do Sul (Estadual)”.

Alex afirmou que no seu governo, buscará manter um diálogo com a CSN para abertura da Floresta da Cicuta, com intuito de criar um parque ecológico. “Além disso, vamos tratar 100% da rede de esgoto do município e reduzir os índices de perda de água potável. Todas as propostas elencadas estimulam a atração de novos negócios e a geração de empregos. É o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental e com a população”.

Agenda de campanha

Nesta quarta-feira, dia 04, o candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins e sua vice, Jussara Ferreira realizaram panfletagem próximo à entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no bairro Jardim Paraíba. Apoiadores e filiados dos partidos que compõem a coligação majoritária acompanharam a atividade.

Ainda pela manhã, fizeram corpo a corpo no bairro Aterrado, onde tiveram a oportunidade de conversar com os eleitores sobre vários assuntos, entre eles o período pós-pandemia. “O mundo vive hoje um cenário de muitas expectativas em função do novo coronavírus e do agravamento da crise econômica provocada por ele. Elaboramos nossas propostas levando em consideração essa situação. Temos muito trabalho pela frente e disposição é o que não falta para promover as transformações necessárias em nosso município”, concluíram.