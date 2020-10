Alex Martins e Jussara Ferreira participam de carreata em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 15:51 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins e sua vice, Jussara Ferreira (PDT), têm mantido uma agenda eleitoral intensa. Nesta sexta-feira, 23, o prefeitável esteve na entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no Jardim Paraíba, na Beira Rio, para panfletagem e divulgação do seu plano de governo junto aos trabalhadores da empresa. A atividade foi acompanhada pelos candidatos a vereadores Juliana e Walmir Presidente, ambos da mesma sigla partidária, além de filiados, simpatizantes e apoiadores.

Na sequência, Alex Martins gravou programa eleitoral para exibição nas emissoras de rádio e participou da segunda carreata da Onda 40. “Nossa campanha está num ritmo crescente, ganhando novos adeptos a cada dia. Isso fará o diferencial em busca da nossa vitória, da vitória do povo volta-redondense no dia 15 de novembro”, ressaltou Alex Martins.

Jussara Ferreira também comentou sobre as atividades. “Estamos trabalhando muito para quebrar o ciclo político vicioso existente em nossa cidade e inaugurar um novo tempo, onde as pessoas tenham seus direitos respeitados e possam ser ouvidos pelo Poder Público. Dessa maneira, vamos instituir um governo cidadão, ético e com transparência”, disse.

Segunda carreata da Onda 40

Segundo os organizadores, a segunda carreata da Coligação Para fazer Volta Redonda Melhor (PSB-REDE-PDT), na manhã desta sexta, foi superou o primeiro evento desta modalidade realizado no domingo e mais uma vez, Alex Martins e Jussara Ferreira receberam o carinho dos eleitores.

A carreata teve concentração na Vila Americana. A carreata percorreu os bairros Barreira Cravo, Volta Grande, Aero, Parque das Ilhas, Sam Remo e Santo Agostinho.