Alex Martins e Jussara Ferreira participam de carreata

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 19:01 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito pela coligação Pra Fazer Volta Redonda Melhor (PSB/REDE/PDT), Alex Martins, participou na tarde desta sexta-feira (06), de mais uma carreata. Ele estava com sua candidata a vice-prefeita, Jussara Ferreira.

A comerciária Cléria Justo disse que tem acompanhado algumas discussões eleitorais e percebido o crescimento do nome de Alex Martins para o Executivo Municipal. “Ele vem despontando. Fui pesquisar sobre sua trajetória pessoal, profissional e política e gostei bastante das propostas apresentadas. Penso que está na hora de Volta Redonda melhorar de fato. Alex Martins tem o meu apoio e o meu voto”, disse.

Quem também declarou seu voto a Alex Martins foi o universitário Feliphe Fonseca, morador do Roma. “Tenho uma grande admiração pelo Alex. Foi meu professor na faculdade e fez um belíssimo trabalho durante sua gestão na OAB-VR”.

A concentração da carreta foi no bairro Aterrado. O evento seguiu pelos bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíba, Centro, Rua São João, Monte Castelo, Colina, São Geraldo, Jardim Amália, Morada da Colina, Água Limpa e Jardim Amália 2. “Estamos muito confiantes. O carinho, apoio e adesão tem sido constante. Quero agradecer a cada um por tantas mensagens e gestos de confiança. Vamos juntos, rumo a vitória”, disse Alex Martins.

Panfletagem

Pela manhã, Alex Martins realizou panfletagem próximo a entrada da CSN, no Conforto e na Feira Livre do mesmo bairro. Na sequência, a atividade ocorreu na Amaral Peixoto, no Centro.