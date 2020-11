Alex Martins encerra campanha com carreata e caminhada

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 17:12 horas

Volta Redonda – O candidato a Prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, e sua vice, Jussara Ferreira, encerraram neste sábado, 14, a campanha eleitoral com uma caminhada da Onda 40 pelo Centro Comercial dos bairros Retiro e Aterrado, realizada pela manhã. Acompanhado de eleitores e militantes de diversas localidades do município e que usavam camisetas brancas simbolizando a propositura da candidatura, Alex falou sobre saúde, educação, desenvolvimento econômico, geração de trabalho e renda.

A caminhada teve concentração na Praça Tiradentes e de lá seguiu rumo ao Aterrado. No percurso, ocorreram várias demonstrações de carinho e apoio dos eleitores.

Alex agradeceu a presença de cada um dos participantes. “Desde o início fiz uma campanha limpa, sem ataques e ofensas. Ao contrário, apresentei propostas que foram construídas com a participação popular. Tendo o cuidado e o carinho de ouvir as demandas apresentadas e colocá-las no nosso Plano de Governo. Hoje é só gratidão, Fizemos a nossa parte, agora é com o eleitor. É ele quem vai decidir os rumos de nossa cidade. Nestas horas que antecedem as eleições, reafirmou meu compromisso de administrar Volta Redonda com ética, transparência e responsabilidade, em respeito a você, em respeitoso seu voto”, disse.

Ele destacou ainda que seu governo será para todos, será de inclusão. “Que neste domingo possamos comemorar a vitória de toda a população voltarredondense’, ressaltou.

CARREATA – À tarde, Alex e Jussara participaram de uma carreata. A carreata teve concentração na praça de Três Poços. Na sequência, percorreu os bairros Brasilândia, Dom Bosco, São Luiz, Candelária, Pinto da Serra, Voldac e Niterói, onde foi finalizada.